Lazio Women, solo un pari per le ragazze di mister Stella: TUTTI i dettagli della sfida. Gli ultimi aggiornamenti

Nell`ultimo weekend le ragazze dell`Under 15 e dell`Under 17 della Lazio Women conquistano un pareggio ed una sconfitta. Come riportano i canali ufficiali del club.

Si conclude il percorso delle ragazze classe 2007 di Tiziano Mattioli nella Fase Interregionale Femminile Under 17. La Lazio Women termina, il percorso delle sette giornate, con la sconfitta per 0-3 contro le pari età del Napoli Femminile. La sfida del ‘Green Club’ non è quasi mai messa in discussione, le ragazze campane passano in vantaggio nel primo tempo con De Florio e De Gregorio per il parziale di 0-2. Nella ripresa le biancocelesti provano a riaprire la sfida, ma senza riuscirci. Le avversarie di mister Grilli chiudono i giochi sul finale per il risultato di 0-3. Termina il percorso delle ragazze guidate da Tiziano Mattioli che non riescono a staccare il pass per la Fase Nazionale.

Il big match dell’Under 15 tra Napoli Femminile e Lazio Women termina in parità. Una sfida combattuta tra le padrone di casa che devono difendere il secondo posto e le aquile di Francesco Stella che invece sperano nell’aggancio. La partita si sblocca solamente nella ripresa, passano in vantaggio le biancocelesti con la rete di Odorisio. Il Napoli non ci sta e spinge il piede sull’acceleratore, avversarie molto fortunate che agguantano il pari solo sul finale grazie ad un’autorete delle biancocelesti per il definitivo 1-1.

Ad una giornata dalla conclusione della Regular Season, la Lazio Women Under 15 scivola al quarto posto della classifica con 25 punti, mentre il Napoli mantiene il secondo piazzamento con 28 lunghezze. Nell’ultimo appuntamento della Fase Interregionale Femminile Under 15, la Lazio attende il Delfino Pescara, attuale terzo con 27 punti, mentre il Napoli fa visita al Frosinone. Per le ragazze di Francesco Stella non sono ancora svanite le speranze di poter conquistare il secondo posto ed accedere alla Fase Nazionale, ma serve la vittoria e la speranze di una sconfitta delle campane.