 Lazio Women, sette calciatrici biancocelesti chiamate dalle rispettive nazionali: ecco chi sono, la lista nella nota del club
Lazio Women, sette calciatrici biancocelesti chiamate dalle rispettive nazionali: ecco chi sono, la lista nella nota del club

Lazio Women, arriva un'altra sanzione! Società irritata: “Accanimento ingiustificato”. Ecco cosa sta succedendo

Giudice Sportivo Lazio Women, punita ancora la società biancoceleste! Multa e ammonizioni dopo la sconfitta contro la Juventus

Italia Femminile, le convocazioni di Soncin: chiamate cinque giocatrici della Lazio Women per le amichevoli contro Giappone e Brasile! La lista completa

Lazio Women, Grassadonia «Orgoglioso della prestazione. Sul caso Vernis...»

Lazio Women, sette calciatrici biancocelesti chiamate dalle rispettive nazionali: ecco chi sono, la lista nella nota del club

31 minuti ago

Piemonte Lazio Women
Piemonte Lazio Women

Lazio Women: sette calciatrici della squadra biancoceleste convocate in nazionale, il club svela la lista completa

La Lazio Women continua a raccogliere soddisfazioni anche fuori dal campo. Dopo un avvio di stagione positivo, con cinque vittorie nelle prime sette gare, ben sette giocatrici biancocelesti hanno ricevuto la convocazione dalle rispettive selezioni nazionali. Ecco la nota del club

COMUNICATO Archiviato un ottimo inizio di stagione con cinque vittorie sulle sette gare disputate, è tempo di recuperare energie per la Lazio Women con sette calciatrici biancocelesti convocate dalle rispettivi selezioni nazionali. 

Oltre a Karresmaa, impegnata nella serata di ieri con la Finalndia Under 23, e Baltrip-Reyes, che scenderà in campo con la selezione del Panama contro il Perù, sono ben cinque le azzurre presenti nella lista dal CT Soncin per le amichevoli con Giappone e Brasile. Si tratta di Durante, D’Auria, Oliviero, Monnecchi e Piemonte a testimonianza della crescita costante delle calciatrici di mister Grassadonia.

