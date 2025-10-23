Lazio Women, sette calciatrici biancocelesti chiamate dalle rispettive nazionali: ecco chi sono, la lista nella nota del club

Lazio Women: sette calciatrici della squadra biancoceleste convocate in nazionale, il club svela la lista completa

La Lazio Women continua a raccogliere soddisfazioni anche fuori dal campo. Dopo un avvio di stagione positivo, con cinque vittorie nelle prime sette gare, ben sette giocatrici biancocelesti hanno ricevuto la convocazione dalle rispettive selezioni nazionali. Ecco la nota del club

Oltre a Karresmaa, impegnata nella serata di ieri con la Finalndia Under 23, e Baltrip-Reyes, che scenderà in campo con la selezione del Panama contro il Perù, sono ben cinque le azzurre presenti nella lista dal CT Soncin per le amichevoli con Giappone e Brasile. Si tratta di Durante, D’Auria, Oliviero, Monnecchi e Piemonte a testimonianza della crescita costante delle calciatrici di mister Grassadonia.

