Lazio Women, arriva un’altra sanzione! Società irritata: “Accanimento ingiustificato”. Ecco cosa sta succedendo

Lazio Women, il Giudice Sportivo ha inflitto al club biancoceleste un’altra multa. La società: “Accanimento ingiustificato”. Le ultime

Nuova sanzione per la Lazio Women. Dopo la prima multa, che aveva fatto discutere per l’assenza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale al termine della gara con il Genoa, è arrivata un’altra ammenda in seguito alla sfida contro la Juventus.

Il Giudice Sportivo ha inflitto al club biancoceleste una sanzione di 500 euro con diffida per aver consentito, al termine del match, l’accesso allo spogliatoio della terna arbitrale a una persona non autorizzata né inserita nella distinta di gara. L’ingresso era finalizzato a verificare la presenza di acqua calda, ma l’episodio è stato accompagnato da una critica dai toni giudicati “irriguardosi” e contenente un’espressione offensiva, seppur non rivolta direttamente agli arbitri né al loro operato. Nel comunicato si precisa che i toni non risultavano né alterati né minacciosi.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a Formello cresce il malumore: la società considera queste decisioni come un segnale di “accanimento ingiustificato” e non nasconde la propria irritazione.

