Lazio Women, Labate amore biancoceleste: «Solo per te» – FOTO

Camilla Labate, attaccante della Lazio Women, sul proprio account Instagram ha espresso tutto il suo amore per i colori biancocelesti

Solo la Lazio Women. Le ragazze di Carolina Morace non hanno iniziato al meglio la Serie A femminile con tre sconfitte su altrettante partite: 11 gol subiti e solamnete due reti realizzate.

Nonostante questo l’amore per i colori biancocelesti di Camilla Labate non è diminuito e lo ha ribadito anche attraverso un post sul proprio profilo Instagram: «Solo per te, sempre per te e comunque per te».