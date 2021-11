Tarquinio: «Lazio Women Morace? Dispiace che non sia andata bene»

Alessia Tarquinio, volto noto del calcio femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanNews24.com , ecco le sue parole

Alessia Tarquinio, volto noto della televisione (ex Sky Sport, ora a Prime Video) e del calcio femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanNews24.com. Diversi gli argomenti trattati, ecco le sue parole sulla Lazio Women:

«Per Carolina nutro un affetto importante, è una grande amica. Mi dispiace come siano andate le cose con la Lazio. Il club biancoceleste è salito in Serie A quest’anno. Come tutte le neo promosse affronta quel periodo di assestamento. Forse ha un po’ sottovalutato le avversarie dirette. È più facile quando le cose vanno male esonerare l’allenatore, piuttosto che farsi un esame di coscienza e cercare di capire quali sono i veri problemi, magari anche più profondi. Con una rosa di 22 giocatrici, credo che la Lazio debba investire sul mercato con giocatrici più forti, più esperte e rivedere un po’ la situazione, ma di questo avrà tempo di farlo, ora bisogna vedere come concluderà il campionato»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI TARQUINIO