Lazio Women, Seleman: «Sono arrabbiato, serviva più cattiveria»

Il tecnico della Lazio Women, Seleman, ha commentato il pareggio delle biancocelesti contro l’Orobica Bergamo

A Lazio Style Radio, Seleman – l’allenatore della squadra Women – ha commentato il pareggio rimediato dalle bancocelesti contro l’Orobica Bergamo:

«Ci voleva tanta cattiveria in più, sono molto arrabbiato. Dobbiamo sbloccarci bene, bello che non perdiamo, siamo imbattuti però si arriva al momento dicembre – gennaio che sono i due mesi che ci danno la spinta e bisogna vincere, essere concreti. Dobbiamo andare a prendere i tre punti mercoledì per mettere le cose a posto. Abbiamo un giorno per preparare la gara ma il momento è questo, si lavora e dobbiamo analizzare il perché ieri abbiamo sbagliato così tanto cercando di capire come sfruttare al massimo le occasioni. Mercoledì incontriamo una squadra forte, è uno scontro diretto vero e proprio dobbiamo andare in campo e vincere.

Poi anche il momento non aiuta, una settimana giochi, poi sei fermo, poi rigiochi, questa settimana abbiamo preparato tre gare differenti in tre giorni. Purtroppo abbiamo tante gare da recuperare e dobbiamo essere bravi a metterci la cattiveria giusta».