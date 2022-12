Lazio Women sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli: il tabellino

Lazio Women sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli, decidono le reti di Gomes e Pinna

Prima sconfitta in campionato per la Lazio Women di Massimiliano Catini. Le biancocelesti perdono fuori casa nello scontro diretto contro il Napoli, che ora è staccato solo di 2 punti in classifica. Decidono le reti di Pinna e Gomes.

Dopo le vacanze di Natale la Lazio Women tornerà in campo l’8 gennaio contro il Milan nella fase a gironi della Coppa Italia.