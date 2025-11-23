Lazio Women, ancora una sconfitta per le ragazze di Grassadonia: l’Inter vince 2-0. Il resoconto del match

Lazio Women, ennesima sconfitta per le biancocelesti. L’Inter vince 2-0 e condanna ad una sconfitta pesante le ragazze di Grassadonia

La Lazio Women continua a vivere un momento complesso e non riesce a invertire la rotta. Dopo il derby perso in trasferta, la formazione biancoceleste inciampa nuovamente e cade anche in casa contro l’Inter, incassando così la quarta sconfitta dall’inizio della stagione. Un risultato pesante, che conferma le difficoltà che la squadra di Grassadonia sta attraversando, sia dal punto di vista mentale sia nella gestione della continuità di rendimento. La Lazio Women appare spesso frenata nella costruzione del gioco e fatica a reagire nei momenti decisivi delle partite.

A condannare le biancocelesti è stata la doppietta di Wullaert, protagonista assoluta del match. L’Inter ha preso subito il controllo delle operazioni, mostrando maggiore lucidità in fase offensiva e sfruttando gli spazi concessi dalla Lazio Women. Le nerazzurre sono riuscite a colpire nei frangenti chiave dell’incontro, indirizzando la gara già nel primo tempo e impedendo alle padrone di casa di rientrare. Le biancocelesti hanno provato a reagire, costruendo alcune occasioni interessanti con Goldoni e Piemonte. Proprio Piemonte, però, ha avuto tra i piedi la chance più importante, sbagliando un calcio di rigore nel secondo tempo che avrebbe potuto riaprire la sfida. Nonostante il tentativo di restare aggrappate al risultato, la Lazio Women non è riuscita a trovare la giocata necessaria per mettere in difficoltà la formazione ospite.

Questa nuova battuta d’arresto complica ulteriormente la classifica delle biancocelesti: la Lazio Women scivola all’ottavo posto con 9 punti, in compagnia di Inter e Milan. Pur essendo ancora relativamente presto nella stagione, la situazione richiede una reazione immediata. La squadra ha bisogno di ritrovare fiducia, compattezza e soprattutto continuità nei risultati, per non compromettere il percorso verso gli obiettivi prefissati a inizio campionato.

La sosta arriva quindi al momento opportuno. Grassadonia potrà lavorare sul gruppo, analizzare gli errori ricorrenti e provare a ricostruire equilibrio e determinazione. Alla ripresa del campionato, la Lazio Women sarà attesa da un impegno delicato in trasferta contro il Sassuolo, una partita che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per rilanciare la stagione. Servirà un cambio di passo deciso, perché il potenziale della squadra non è mai stato messo in discussione: ciò che manca, ora, è la capacità di trasformare il lavoro in settimana in prestazioni solide e convincenti.

La Lazio Women, nonostante le difficoltà, ha tutte le carte per rialzarsi. Toccherà al gruppo dimostrare carattere e ambizione, ripartendo con energia e concentrazione per tornare a competere ai livelli che le competono.