 Lazio Inter Women, le formazioni ufficiali della sfida: le scelte di Grassadonia
Connect with us

Lazio Women

Lazio Inter Women, le formazioni ufficiali della sfida: le scelte di Grassadonia

Lazio Women News

Serie A femminile: oggi Lazio Women Inter! Le biancocelesti in campo per dimenticare il ripartire. L'analisi di Rita Guarino doppia ex della sfida

Lazio Women Settore giovanile

Lazio, il programma del weekend per i giovani biancocelesti: ecco le partite da seguire nel fine settimana

Lazio Women News

Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin per la doppia amichevole contro gli Stati Uniti. Ci sono anche cinque calciatrici biancocelesti!

Lazio Women News

Arbitro Lazio Women Inter, scelto il fischietto della partita: ecco la designazione della settima giornata

Lazio Women

Lazio Inter Women, le formazioni ufficiali della sfida: le scelte di Grassadonia

Lazio news 24

Published

34 minuti ago

on

By

Grassadonia
Grassadonia

Lazio Inter Women, le formazioni ufficiali del match. Ecco le scelte di Grassadonia per il match che apre la domenica di Serie A.

Grassadonia e Piovani hanno rese ufficiali le scelte per Lazio Inter Women. Ecco i due schieramenti.

LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Mancuso, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni, Martin; Karczewska, Piemonte; A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Connolly; Le Bihan, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Visentin. All.: Gianluca Procopio

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés Merlo, Csiszar, Santi, viljhalmsdottir, Glionna, Magull, Wullaert. A disp.: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomasevic, Detruyer, Giudici, Bartoli, Consolini. All.: Gianpiero Piovani

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.