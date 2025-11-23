Lazio Women
Lazio Inter Women, le formazioni ufficiali della sfida: le scelte di Grassadonia
Lazio Inter Women, le formazioni ufficiali del match. Ecco le scelte di Grassadonia per il match che apre la domenica di Serie A.
Grassadonia e Piovani hanno rese ufficiali le scelte per Lazio Inter Women. Ecco i due schieramenti.
LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Mancuso, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni, Martin; Karczewska, Piemonte; A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Connolly; Le Bihan, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Visentin. All.: Gianluca Procopio
INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés Merlo, Csiszar, Santi, viljhalmsdottir, Glionna, Magull, Wullaert. A disp.: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomasevic, Detruyer, Giudici, Bartoli, Consolini. All.: Gianpiero Piovani