Lazio Sampdoria Women 1-2: esordio amaro per le biancocelesti

Esordio amaro per la Lazio Women. Le ragazze di Carolina Morace sconfitte X-X dalla Sampdoria di Cincotta, decisive Rincon e Martinez

Esordio amaro. Inizia con una sconfitta il cammino in Serie A femminile per la Lazio Women. Le ragazze di Carolina Morace sono state sconfitte dalla Sampdoria di mister Cincotti, anche essa esordiente in campionato. Finisce 1-2, decisive le reti di Martinez e Rincon, inutile il gol di Castiello.

Primi tre punti per le blucerchiate, inizio in salita per le biancocelesti.

LA PARTITA

Primo tempo quasi tutto a tinte blucerchiate. Le ospiti sbloccano subito il risultato dopo 11′: palla morbida con il piatto di Rincon perfetta per Martinez che si inserisce, entra in area e con un diagonale da sinistra di destro batte Ohrstrom piazzando il pallone all’angolino. La Sampdoria ha almeno altre due occasioni per raddoppiare ma non le sfrutta. Unico lampo binacoceleste con Martin brava a sfuttare un disimpegno sbagliato della difesa avversaria ma sfortunata nel centrare la traversa.

Nel secondo tempo la musica non cambia. Come nel primo tempo sono decisivi i primi minuti: al 4′ la Sampdoria raddoppia; Martinez addomestica un pallone al centro dell’area spalle alla porta, lo protegge dagli attacchi avversari e poi scarica su Rincon la quale lascia partire una bordata dal limite dell’area che si infila all’angolino alla sinistra di Ohrstrom. Quando però sembra tutto sotto contollo ecco un altro lampo Lazio, stavolta vincente: con Castiello, brava a calciare di sinistro di prima intenzione sull’assist di Andersen. Il tiro ravvicinato della biancoceleste bacia la traversa e varca la linea di porta, imparabile per Babb. Il gol della Lazio Women però è anche l’ultimo della partita. Colpo in trasferta della Sampdoria che sbanca Formello.