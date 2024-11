Lazio Women Sampdoria, pareggio senza reti al Fersini

Lazio Women Sampdoria, pareggio senza reti a Formello per le ragazze di Grassadonia, espulsa Piemonte: il tabellino

La Lazio Women non va oltre al pareggio contro la Sampdoria: al Fersini le ragazze di Grassadonia non vanno oltre allo 0-0. Partita molto tesa, con un rosso per parte – Piemonte per le biancocelesti e Pisani per le blucerchiate -. Le occasioni migliori capitate sui piedi delle biancocelesti, con Piemonte due volte vicina al vantaggio nel primo tempo e nel finale occasione sfumata per Visentin.

LAZIO WOMEN – SAMPDORIA 0-0

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Cetinja; D`Auria, Connolly, Reyes (85′ Castiello); Oliviero (60′ Kajan), Simonetti (75′ Yang), Eriksen (60′ Goldoni), Belloumou (60′ Zanoli); Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disp.: Karresmaa, Colombo, Pittaccio. All.: Grassadonia

SAMPDORIA (4-1-4-1): Tampieri; Cafferata, Pisani, Nano; Re; Baldi (61′ Benoit), Fallico, Heroum (67′ Bertucci), Bercelli; Della Peruta. A disp.: Aprile, Cinotti, Arcangeli, Zamanian, Cimo, Burbassi, Tucceri Cimini, Zilli, Bison. All.: Castiglione

Arbitro: Emanuel Toro; Assistenti: Cavalli – Nechita; IV Uomo: Pellegrino

Ammonite: 33′ – 66′ Piemonte (L), 37′ Panzieri (S), 47′ – 58′ Pisani (S), 63′ Heroum (S), 70′ Benoit (S)

Espulse: 58′ Pisani (S), 66′ Piemonte (L)