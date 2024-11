Lazio Women Sampdoria, disponibili i biglietti per il match: il comunicato della società

Lazio Women Sampdoria, i biancocelesti annunciano l’apertura della vendita dei tagliandi per il match in programma sabato 23 novembre

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club biancoceleste ha comunicato l’apertura della vendita dei tagliandi per la gara casalinga della Lazio Women contro la Sampdoria. Di seguito la nota della società:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che sono vendita i biglietti per la gara di Serie A Ebay in casa contro la Sampdoria Women, in programma sabato 23 novembre alle ore 12:30.