Lazio Women, i saluti della Ds Caprini: «Auguro alla squadra un futuro pieno di successi e soddisfazioni». Le sue parole

Si è conclusa la stagione anche per la Lazio Women, reduce dalla vittoria del campionato di Serie B e dalla conquista della tanto desiderata Serie A. A un mese dall’inizio della finestra estiva di trasferimenti, è arrivata la prima novità: la direttrice sportiva Monica Caprini ha deciso di lasciare il club. Queste le sue parole ai microfoni ufficiali della società.

PAROLE– «Ringrazio il presidente Claudio Lotito ed Enrico Lotito, per l’opportunità e la fiducia dimostrata e il direttore Angelo Fabiani per questi 2 anni e questo percorso che ha riportato la Women nella massima serie. È stato un processo importante di crescita sia sportiva che societaria che mi porterò sicuramente dietro in un percorso futuro. Ringrazio tutti i tifosi che in questi anni ci hanno sempre sostenuto e tutte le persone che hanno collaborato al mio fianco. Auguro alla Lazio Women un futuro pieno di successi e soddisfazioni, di rimanere per molto tempo nella categoria che più le appartiene (la serie A) e spero di vedere un maggior inserimento di figure FEMMINILI nei vari staff tecnici e dirigenziali. Per ultimo vorrei rivolgere un pensiero alla dott.ssa Mattera una grandissima professionista, che negli ultimi anni si e’ dimostrata un supporto validissimo per il mio percorso professionale ».