Lazio Women, Reyes spiega: «Ecco che partita mi aspetto contro la Res Roma»

Lazio Women, Baltrip Reyes, difensore biancoceleste, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Res Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuta ai canali ufficiali del club biancoceleste, Baltrip Reyes, difensore della Lazio Women, ha presentato la gara di domani contro la Res Roma:

PAROLE – «Ogni partita in questo campionato è importante, speriamo di arrivare alla prossima sfida con la stessa mentalità mostrata contro il Bologna. Il gruppo sta facendo bene, cresciamo di settimana in settimana anche da un punto di vista fisico, ancor di più dopo la pausa per le nazionali. Sarà un match complicato. Ogni sfida in questo campionato è difficile, mo che questa squadra farà di tutto per continuare a vincere. Questo è un campionato difficile, c’è la possibilità di arrivare appaiate fino alla fine della stagione, ma spero che ciò non accada. Il nostro obiettivo è conquistare i tre punti ogni domenica, il mister ci prepara per questo. Dobbiamo pensare di rimanere concentrate solo su noi stesse. Giocare in Italia da centrale di difesa comporta una grande responsabilità, tutto questo per me è molto stimolante. C’è da gestire la palla, impostare e guidare la difesa. Anche la tattica qui è molto importante e sto crescendo molto nel mio ruolo. Miglior difesa del campionato qual è il segreto? Non saprei dirlo con precisione, il mister lavora molto su questo aspetto. Vuole che ci sia la giusta comunicazione tra noi e che occupiamo le giuste posizioni e che quando qualcuno subentri sappia perfettamente cosa fare in difesa. Obiettivi? Sono concentrata solo sulla squadra, vogliamo conquistare la promozione in Serie A. Pensiamo partita dopo partita per raggiungere gli obiettivi di squadra».