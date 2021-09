Lazio Women, questa sera la presentazione della squadra – VIDEO

Questa sera a via Veneto, durante l’evento “Il Calcio incontra la Moda” verrà presentata la rosa della Lazio Women per la stagione 2021/22

L’inizio non è stato dei migliori, ma questa sera sarà comunque occasione di festa. La Lazio Women Carolina Morace ha perso di musura l’esordio di campionato contro la Sampdoria. Il calendario per le prossime partite sicuramente non facilita il cammino delle biancocelesti, ma per stasera il campo è messo da parte.

Come comunicato anche sul sito della società, alle 21:00 a via Veneto, nella magnifica cornice delle Mura Aureliane, verrà presentata la rosa della Lazio Women per la stagione 2021/22. L’evento “Il Calcio incontra la Moda”, organizzato dalla Società Sportiva Lazio in collaborazione con l’Associazione Via Veneto e patrocinata dal Comune di Roma, darà la possibilità alle calciatrici di sfilare con i capi di Moimimì, casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali e la tenuta da viaggio per le trasferte. Presenti alla manifestazione il presidente Claudio Lotito e la sindaca Virginia Raggi insieme all’assessora Veronica Tasciotti.