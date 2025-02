Lazio Women nella Poule Salvezza, rimpianti? Piemonte: «Dobbiamo ricordare che siamo una neopromossa, qualche rimpianto c'è, ma...»

Lazio Women, le parole di Martin Piemonte sulla Poule Salvezza e se la squadra ha qualche rimpianto per la regular season appena conclusasi

La Lazio Women ha finito la regular season di Serie A non riuscendo a raggiungere la salvezza automatica, ma le ultime uscite e la posizione alta nella Poule Salvezza fanno ben sperare la squadra di Grassadonia. Di seguito le parole a LSC di Martina Piemonte.

RIMPIANTO CLASSIFICA – «C’è sicuramente perché abbiamo dimostrato quanto possiamo fare insieme, credo che abbiamo fatto tanto bene. Per essere una squadra neopromossa dobbiamo essere orgogliose, se non ci fosse questo tipo di campionato potevamo lottare per arrivare in alto. Nessuno si aspettava una Lazio così, grazie allo staff e al lavoro che stiamo facendo è un peccato. Ho imparato a essere positiva, posso solo che essere orgogliosa di quello che stiamo facendo».