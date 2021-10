Lazio Women KO, Santoro: «Per giudicare c’è Giurispudenza» – FOTO

La Lazio Women ha perso la sesta partita su sei, Martina Santoro ha difeso la squadra sui social rispondendo au un commento critico

Resta a zero punti la Lazio Women sconfitta anche dal Pomigliano, nonostante rimanga in dieci nel finale. Le biancocelesti hanno subito la rimonta nel secondo tempo nonostante la superiorità numerica: Decisivo l’autogol di Foerdos. La squadra biancoceleste resta a zero punti dopo sei partite di campionato.

Sui social non è mancata la critica di qualche tifoso sotto al post pubblicato dalla Lazio su Instagram: «C‘è tanto da lavorare, meno da chiacchierare, soprattutto sui social». Pronta la risposta del capitano delle biancocelesti, Martina Santoro: «C’è tanto da lavorare e c’è anche tanto da ricostruire. Chi è salito sulla barca dei vincitori a suo tempo può tranquillamente scendere. Per giudicare c’è Giurisprudenza, 5 anni».