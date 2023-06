Lazio Women-Pomigliano, parla Grassadonia: «Saranno due finali»

Lazio Women-Pomigliano, Grassadonia: «Saranno due finali» Le parole del tecnico nel pre gara

Intervistato dai microfoni ufficiali del club, l’allenatore della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha presentato la sfida con il Pomigliano.

LE PAROLE- «Abbiamo grande rispetto per il Pomigliano, una squadra con giocatrici importanti e con molte qualità. Abbiamo preparato la sfida con grande attenzione e proveremo a portare in campo il nostro lavoro settimanale cercando di capire i pregi e i difetti dei nostri avversari per poi trarne vantaggio. La squadra ha disputato una stagione lunga e intensa composta da trentadue partite nel corso delle quali è sempre stata obbligata a fare risultato. Abbiamo dato il massimo, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il Napoli ma ora abbiamo una grande possibilità che va sfruttata. Saranno due finali in cui dovremo essere bravi a dare tutto per ottenere la promozione.Un doppio confronto si affronta analizzando i particolari e andando a studiare le potenzialità e magari qualche punto debole dell’avversario. Sarà necessario giocare al massimo delle nostre forze per poi concentrarsi sul match di ritorno»