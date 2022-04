Lazio Women-Pomigliano, le parole di Ludovica Falloni a pochi istanti dal calcio di inizio

A ridosso del match tra Lazio Women e Pomigliano, Ludovica Falloni è intervenuta ai microfoni del canale ufficiale per presentare il match. Ecco le sue parole:

«Soddisfatta di essere stata convocata in Nazionale. È un’esperienza che fa piacere vivere, adesso sono motivata a fare bene e con maggiore consapevolezza.

Da centrale mi sto trovando molto bene, soprattutto con la mia compagna di reparto Foerdos facciamo una bella coppia. Adesso spero di crescere ancora di più e migliorarmi. Oggi non è facile, mi aspetto una gara in cui si dovrà combattere. Noi non abbiamo nulla da perdere e siamo molto motivate, in questo periodo siamo cresciute e possiamo giocare con un pizzico di serenità in più consapevoli dei nostri mezzi. Pensiamo solo al Pomigliano, non guardiamo alla prossima settimana e alla Juventus, avremo tempo per ragionare».