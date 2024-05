Lazio Women, Pittaccio esulta: «Sono stati anni difficili e questa promozione la MERITIAMO»

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste esulta per la promozione conquistata con la Lazio e rilascia queste parole

Ai microfoni di Be.Pi Tv ha parlato la calciatrice di Grassadonia della Lazio Women ovvero Pittaccio la quale commenta cosi la promozione della squadra

PAROLE – Promozione? Vale tanto, non solo per quest’anno ma anche per gli anni passati. Che sono stati anni difficili, in cui nessuna di noi ha mai mollato e questo ci ha insegnato che credendoci giorno dopo giorno si possono raggiungere gli obiettivi con sacrificio e dedizione. Questa partita è stata importante, era difficile contro una grande squadra. Ma ci ha fatto capire anche che abbiamo una squadra forte non solo nei primi undici ma anche una panchina che ci ha permesso di vincere perché anche chi subentrava era pronta a dare il massimo. Adesso mi rilasso un po’, non penso al prossimo anno perché ancora non realizzo tutto quello che è successo. Nel frattempo mi godo la vittoria, poi ci penserò, ci penseremo tutte quante