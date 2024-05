Lazio Women, Pittaccio CONFESSA: «Felice per la Serie A. Vi racconto cosa ho vissuto all’Olimpico»

Lazio Women, Francesca Pittaccio, calciatrice biancoceleste, ha commentato la promozione in Serie A e non solo

Intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti dopo la gara contro il Parma, Pittaccio, calciatrice della Lazio Women, ha dichiarato:

PAROLE – «Sono emozioni difficili da descrivere perché sono stati anni difficili. Ancora non riesco a realizzare bene tutto quello che è accaduto. Devo dire che sono felice perché finalmente ce l’abbiamo fatta. Questo gruppo è stato fondamentale perché si è sacrificato, ogni giorno. Abbiamo dato in campo il 100% anche quando non ce l’avevamo, il mister è stato importantissimo in questo sia per la nostra crescita sia a livello individuale. Questa crescita la dedico a chi mi ha sostenuto e mi sostiene ogni giorno, che viene a vedere le mie partite anche quando le cose non vanno. Mi dà sempre la spinta per fare di più. Domenica all’Olimpico è stata una grande emozione perché ti rendi conto che palco scenico è, finché non ci sei dentro non te ne rendi conto».