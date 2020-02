Lazio Women, contro il Perugia per inseguire un sogno

Le ragazze della Lazio domani affronteranno il Grifo Perugia e cercheranno di vincere per rimanere in alto in classifica

La Lazio Women domani avrà la possibilità di scrollarsi di dosso il risultato non favorevole della settimana scorsa e rimanere attaccate al tremo promozione, insieme a Napoli e San Marino.

Le ragazze di Seleman domani alle 14:30 affronteranno il Grifo Perugia che è il fanalino di coda a 7 punti. Vincere, per le biancocelesti, significherebbe tornare a volare sia in classifica che con l’umore. Settimana scorsa la sconfitta contro le partenopee aveva parecchio scosso le aquilotte, soprattutto perchè le giocatrici avevano fatto una buona prestazione. Il Fersini sarà ancora teatro di grande calcio tutto in rosa, sperando che la Lazio esca a fine partita con il sorriso.