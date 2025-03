Lazio Women, la carica di Reyes in vista del Sassuolo

Lazio Women, alla vigilia della partita contro le emiliane la calciatrice carica la squadra con una bella intervista rilasciata al canale del club

Ai microfoni del canale ufficiale del club della Lazio, alla vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo, è intervenuta Reyes. La calciatrice biancoceleste carica le compagne rilasciando questa intervista. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Sappiamo che contro il Sassuolo non è mai facile, ci aspetta una gara difficile da affrontare. Siamo tutte pronte e preparate a giocare. Contro il Como avevamo preparato bene la partita, purtroppo non siamo riuscite a dimostrarlo in campo. In settimana abbiamo rivisto cosa non ha funzionato, abbiamo studiato i nostri errori e siamo pronte

Saranno 90’ molto importanti, vogliamo vincere tutte le gare da qui alla fine della stagione. Come sto? Mi sento veramente bene, sono felice di essere tornata in squadra. È difficile restare fuori quando hai un infortunio, ma sono pronta a tutto pur di aiutare la Lazio

Ruolo? Qualsiasi cosa decida l’allenatore va bene, sono pronta a tutto pur di giocare. Mi trovo bene sia nel modulo con la difesa a tre sia in quello con la difesa a quattro. Giocare per la Lazio è un onore, di Roma amo tutto dal cibo alla storia. Cosa ho imparato in italiano? Forza Lazio