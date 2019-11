Lazio Women, le ragazze di Seleman rimediano un punto contro le cugine della Roma Calcio femminile

Una delle partite più infuocate di oggi della Serie B femminile finisce in pareggio: la stracittadina Lazio-Roma termina sull’ 1-1. Le ragazze di mister Seleman agguantano il risultato con un gol di Di Giammarino al 70′ dopo che le giallorosse erano andate in vantaggio con una rete di Carboni durante il primo tempo. Un punto che non smuove molto le acque in classifica, con le biancocelesti al quarto posto e la Roma nelle ultime posizioni.

