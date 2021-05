Lazio Women, Palombi: «Quest’anno non abbiamo mai mollato»

L’attaccante della Lazio Women Claudia Palombi è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali per analizzare la stagione

ALLENAMENTI – «Stiamo continuando ad allenarci, nonostante la promozione raggiunta ed il campionato vinto. Allenarsi è importante, meglio farlo insieme a Formello che da sole. L’argomento principale nel gruppo è ora costruire una squadra forte, vogliamo fare una stagione importante anche in Serie A, giocandocela con tutte. Ringrazio a nome di tutta la squadra il Presidente Lotito, per lo sforzo fatto quest’anno per aiutarci a vincere».

GRANDE STAGIONE – «Quest’anno non abbiamo mai mollato, questa mentalità viene dalla coach Morace. Non volevamo accontentarci, abbiamo chiuso la stagione con tutti i numeri a nostro favore. Dopo la promozione, abbiamo subito pensato a conquistare matematicamente il primo posto. Sono contenta di questo, è stato un anno indimenticabile. Non era facile, visto anche lo stop del campionato: però ci abbiamo sempre creduto, non staccando mai la spina e credendoci sempre».