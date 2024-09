Lazio Women, D’Auria: «Potevamo fare meglio, ma l’importante era vincere. Ora testa alla prossima». Le parole della calciatrice

Intervenuta ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria contro l’Orobica Bergamo Calcio, Federica D’Auria ha parlato così del match della Lazio Women:

PAROLE – «Oggi l’importante era passare il turno e ci siamo riuscite. Non siamo completamente soddisfatte per come abbiamo gestito la partita, ma a questo gruppo non mancano atteggiamento e voglia. Ripartiamo da qui, non siamo soddisfatte ma pensiamo già alla prossima. Abbiamo provato a cambiare modulo e ad inserire ragazze arrivate nell’ultimo periodo. C’è stata un po’ di incertezza inizialmente, ma poi l’abbiamo portata a casa. Ora pensiamo alla Sampdoria in campionato e a lavorare nel miglior modo possibile».