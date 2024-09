Lazio Women, Grassadonia: «Ci portiamo a casa il passaggio del turno, ma dobbiamo lavorare tanto. Sul modulo…». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Gianluca Grassadonia ha parlato così della vittoria della Lazio Women contro l’Orobica Bergamo Calcio:

PAROLE – «Dobbiamo lavorare tanto, ma ci portiamo a casa il passaggio del turno. Rispetto alla partita con la Roma abbiamo cambiato tanto, c’era anche la Yang che è con noi da una settimana. Abbiamo provato il centrocampo a due, che è molto diverso da quello a tre. Questa partita ci ha insegnato tanto.

Siamo andati in difficoltà sulle letture e sulle citazioni tattiche, ma ho visto molto impegno da parte delle ragazze. Non posso colpevolizzarle per l’atteggiamento, si è trattato di qualcosa di nuovo e ci lavoreremo. Abbiamo competitività in ogni ruolo, i cambi incideranno sulle partite. L’unico ruolo in cui siamo carenti è l’attacco, non abbiamo la sostituta di Piemonte. L’Orobica ha giocato con il sangue agli occhi come è giusto che sia.

Nuovo modulo? Ci ha messo in difficoltà perché non abbiamo avuto il tempo di provarlo in allenamento, ma mi stuzzica. Ci lavoreremo in allenamento e nelle sedute video per migliorare».