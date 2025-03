Lazio Women, Oliviero si stringe attorno alle compagne: foto

Condividi via email

Elisabetta Oliviero della Lazio Women si carica sui social dopo la vittoria nella poule salvezza di quest’oggi contro il Sassuolo: le sue parole

Il successo di oggi per 2-0 della Lazio Women contro il Sassuolo certifica il momento positivo della Lazio Women. Le ragazze biancocelesti si sono distinte in una prova ardua contro una formazione ostica come quella gestita da Gian Loris Rossi.

Al termine dell’incontro l’ex Sampdoria Elisabetta Oliviero si è poi entusiasmata sui social per la compattezza e l’unione di questo straordinario gruppo che sta compiendo una stagione di grande maturità. Le parole dell’ex blucerchiata: «Noi Insieme!»