Lazio Women, Visentin: «Il mio obiettivo è la doppia cifra. Con San Marino dobbiamo vincere, ecco come faremo». Le parole dell’attaccante

Intervenuta ai microfoni ufficiali del club, l’attaccante della Lazio Women Noemi Visentin ha parlato alla vigilia del match contro San Marino. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Pavia? È stata una vittoria fondamentale, dobbiamo continuare su questa scia. Ogni partita è importante per noi e soprattutto quella di domani. Dobbiamo subito scendere in campo con l’approccio giusto e ovviamente portare a casa i tre punti. Sull’approccio iniziale abbiamo peccato un po’, ma ci siamo riprese subito. Abbiamo giocato come sappiamo fare e abbiamo portato a casa i tre punti.

Se sono stupita della mia stagione? No, perché si può comunque fare meglio. Ho lavorato sodo giorno dopo giorno, il mister mi ha dato fiducia e sono riuscita a recuperare il mio posto. Obiettivo doppia cifra in gol? Per l’attaccante fa sempre bene segnare, ma sono contenta anche dell’assist. Se metto davanti la porta la mia compagna e segna, sono felice e adesso cercherò di arrivare in doppia cifra. L’importante però sono i tre punti e vincere sempre.

Noi, settimana dopo settimana, lavoriamo sulla partita che dobbiamo affrontare. Chi c’è dopo e chi c’è prima, non ci facciamo caso. La partita che viene è quella fondamentale e l’avversario da battere».