Martina Santoro ha voluto festeggiare con una lunga lettera la promozione della Lazio in Serie A: le sue parole

La Lazio Women ha vinto il campionato di Serie B e ha guadagnato la promozione in Serie A. Martina Santoro ha voluto omaggiare questo traguardo, con una lunghissima lettera, apparsa sul suo profilo Instagram:

«Lazio, amore mio...Di tempo ne è passato, pure troppo oserei dire. Quanta strada abbiamo percorso io e te?… Non ho rimpianti. Non mi sono mai immaginata, nemmeno per una volta, come sarebbe stata la mia vita lontana da te. Sono passati 4380 giorni da quel famoso maggio del 2009 e t assicuro, non ce n’è stato uno in cui io non abbia aspettato, sperato e rincorso questo momento. M’è mancato il fiato, siamo morte insieme un migliaio di volte, forse anche di più ma chi impara a risorgere in fondo poi non muore mai. T ho dedicato il mondo, almeno il mio. Bentornata Lazio»