Lazio Women, le parole di Toniolo: «È sempre bello segnare»

Autrice del gol decisivo per il pari, sono arrivate le parole della giocatrice biancoceleste

Autrice di un meraviglioso gol nel pareggio della Lazio Women sul campo del Cittadella, Martina Toniolo ha rilasciato ai canali ufficiali del club le sue impressioni sulla sfida.

LE PAROLE- «Nel primo tempo sono scesa in campo in una posizione abbastanza nuova per me e ho avuto qualche difficoltà ad adattarmi. Ho comunque cercato di dare il massimo, anche se sono riuscita a giocare meglio nella ripresa quando sono tornata nella mia posizione. È sempre bello segnare soprattutto se risulta utile in partite importanti come queste. Il gol l’ho voluto dedicare a due persone: a mia madre che mi segue sempre e alla mia compagna di squadra, Chatzinikolaou, che sfortunatamente ha subito un infortunio la scorsa settimana. Ogni partita è fondamentale. Fino al termine del campionato sentiremo la pressione ma vogliamo raggiungere l’obiettivo a tutti i costi»