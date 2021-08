Lazio Women, Labate: «Inizia il conto alla rovescia» – FOTO

Camila Labate, attaccante della Lazio women, sui social fa partire il conto alla rovescia verso l’inizio della Serie A femminile

Manca poco. Manca sempre meno all’inizio del campionato che vedrà il debutto della Lazio Women nella massima serie femminile. L’attaccante della Lazio Women, Carolina Labate, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha postato una foto suonando la carica in vista dell’esordio in Serie A: la sua immagine in con la maglia della Lazio, è accompagnata da questo commento:

«Ci siamo! Inizia il conto alla rovescia. Abbiamo lavorato tanto e non vediamo l’ora di cominciare. AVANTI LAZIO».