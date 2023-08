Lazio Women, la carica di Eleonora Goldoni: «Darò il massimo per ricambiare la fiducia»

Eleonora Goldoni, la nuova calciatrice biancoceleste si presenta sui social dopo l’ufficialità del suo arrivo alla Lazio

Eleonora Goldoni è ufficialmente un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice saluta i suoi nuovi tifosi con un post su Instagram che recita quanto segue

PAROLE – Sono tanto contenta di essere qui e di poter giocare per una società così importante, la Lazio che ho scelto e desiderato. Ho voluto sposare un progetto vincente nel quale sentirmi parte integrante. Ho tanta voglia di tornare a sorridere in campo e di vedere questa squadra nella categoria che merita. Con la grinta e la perseveranza che nemmeno nei momenti più duri ho mai perso, con l’entusiasmo che finalmente ho ritrovato in questi pochi giorni di preparazione. Con impegno e professionalità darò il massimo per ricambiare la fiducia che mi è stata data. Un abbraccio grandissimo a tutti coloro che a Sassuolo mi hanno voluto bene. Adesso la mia testa ed il mio cuore sono qui a Roma, solo per la Lazio Women