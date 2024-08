Lazio Women Karresmaa: «Ecco perchè sono venuta; da CETINJA posso imparare MOLTO»

Le parole di Kerttu Karresmaa, nuovo portiere della Lazio Women, sul suo arrivo in biancoceleste e sui suoi obiettivi

Kerttu Karresmaa, nuovo portiere della Lazio Women, ha parlato ai canali ufficiali della società. Di seguito le sue parole.

SCELTA DELLA LAZIO – «La scelta è perchè questo è un gran club con ottimi allenatori e posso imparare tante cose».

SAMPDORIA – «Alla Sampdoria ho imparato che il livello in Italia è più alto che in Finlandia. Sono cresciuta come giocatrice e persona e quindi è stata la scelta giusta».

CETINJA – «Sara ha giocato tanti anni in Italia e ha imparato la tecnica italiana e anche a livello personale ha un atteggiamento positivo ed è molto brava coi piedi. Posso imparare da lei».

CAMPIONATO – «Mi aspetto un campionato più competitivo e sarà difficile: dobbiamo lavorare tanto».

OBIETTIVI – «Per me è giocare di più. Penso che questo sia il club giusto per arrivare in Nazionale, ma c’è molto da lavorare».