Lazio Women, Grassadonia: «Partita decisiva, ora ci aspettano 9 finali» Le parole del tecnico delle biancocelesti

Intervistato nel post gara di Brescia Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha commentato cosi la vittoria:

«Il gol vale tantissimo. Bisogna fare i complimenti al Brescia perché, come avevo detto nel pre gara, è una squadra organizzata che arriva da un momento non facile, ha dato tutto. Hanno avuto un’occasione clamorosa alla fine chiaramente su una disattenzione nostra, perché non possiamo prendere una palla gol con un lancio da 40 metri. Va dato merito anche a loro, faccio i complimenti alle mie ragazze. Era una partita decisiva poi nel corso del campionato. Una vittoria che dovevamo fare, abbiamo sofferto e come sempre abbiamo sprecato. Di questo sono arrabbiato perché la sufficienza non paga mai, come poi ti alleni giochi la domenica. Questo purtroppo è diventato un problema che ci portiamo dietro da troppo tempo. Però sono state brave a metterla dentro nel secondo tempo. Abbiamo smesso poi di giocare, loro sono state aggressive, la stanchezza si è fatta sentire. Abbiamo pagato anche il cambio del terreo di gioco, del sintetico, però complimenti alle ragazze che stanno facendo un cammino importante. Mancano 9 finali»