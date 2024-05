Lazio Women, Grassadonia: «Raggiunto un grande obiettivo. Ecco il mio appello ai tifosi». Le parole dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Gianluca Grassadonia ha parlato della stagione della Lazio Women. Queste le sue parole:

PAROLE – «Ci siamo resi conto di aver raggiunto un grande obiettivo, magari col tempo cercheremo di capirlo meglio perché veramente è stata un’annata importante, difficile. È stato combattuto fino alla fine, ma ampiamente meritato.

Scelte di domani? Tante ragazze sono le artefici principali di questa vittoria soprattutto chi ha giocato meno che ha permesso di poter spingere forte e di mettere pressione a chi giocava. È anche il giusto riconoscimento a chi è stata meno in campo, ma tanto presente nella quotidianità e nell’arrivare all’obiettivo. Sicuramente ci sarà una vetrina per qualcuna che ha giocato meno e che domani si farà trovare pronta.

A oggi siamo le prime in questo campionato e dobbiamo giocare da prima della classe, non cambia chi giocherà, sicuramente ci sarà chi ha giocato meno ma che dovrà farsi trovare pronta. È una bella vetrina, sarà una bella domenica. Giochiamo in casa nostra contro una squadra che si gioca il secondo posto e mi aspetto ancora una volta una grande prestazione.

È stato un campionato di grande livello, ho fatto e rifaccio ancora una volta i complimenti alla Ternana. Anche al Cesena e al Parma. È stato un campionato di alto livello, è un mio pensiero e lo ribadisco ancora con veemenza che secondo me non eravamo i più forti sulla carta. Ancora di più dunque, vale questa vittoria perché non essendo i più forti le mie ragazze hanno lottato fino alla fine e voluto la vittoria di questo campionato.

Appello ai tifosi? Ci piacerebbe che ci fosse la stessa cornice che c’è stata contro la Ternana perché è stato uno spettacolo enorme, c’era il dispiacere di non aver chiuso i conti con la Ternana e con quel pubblico si poteva festeggiare una domenica fantastica. Abbiamo modo di farlo domani, faccio un appello anche a nome delle mie ragazze affinché possa esserci anche domani tanta gente».