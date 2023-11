Lazio Women, Grassadonia: «Non era facile oggi, ma le ragazze stanno facendo il massimo» Le parole del tecnico

Intervenuto nel post gara di Lazio Women Chievo, Gianluca Grassadonia ha parlato cosi del match vinto:

PARTITA- «Non era facile oggi perché venivamo da una sconfitta, anche se immeritata, col Cesena. Paradossalmente le ragazze hanno fatto meglio domenica scorsa che oggi, però ho detto loro che non abbiamo perso ma abbiamo imparato da quella sconfitta. È un campionato molto equilibrato, basta vedere la classifica e fino alla fine sarà così. Siamo alla nona giornata, le ragazze stanno facendo il massimo. Bisogna sempre migliorare, ma le ragazze escono dal campo sempre avendo dato tutto. C’era curiosità di capire la reazione, abbiamo incontrato una squadra molto aggressiva che ci ha messo in difficoltà. Pensavo venisse su un modulo che ha sempre utilizzato, oggi l’hanno cambiato e sulle letture siamo andati più in difficoltà. Il secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosina e siamo andando verso il risultato giusto»

INFORTUNATE- «Giuliano e Popadinova in tribuna? Giuliano è stata una scelta tecnica, Popadinova ha ancora un infortunio che si porta dietro da tanto e troppo tempo. Per questo abbiamo deciso di fermarla una settimana in più e ci auguriamo di averla tra due settimane alla ripresa perché come tutte è una giocatrice importante”.

NAZIONALI- «Nazionali? Fa sempre piacere quando c’è attenzione verso le calciatrici della Lazio. Sono giocatrici che hanno grandi margini di miglioramento, stanno facendo un campionato importante e ci sono tante squadre che come noi mirano alla vittoria. Fino alla fine sarà una battaglia e desideriamo che ad arrivare al foto finish sia la Lazio