Lazio Women, Grassadonia: «E’ stata una vittoria importante e sofferta oggi. La sosta? Arriva nel momento giusto»

Lazio Women, il tecnico delle biancocelesti rilascia alcune dichiarazioni post gara ed esulta per i tre punti ottenuti

Al termine della partita vinta dalla Lazio Women contro il Cesena, Grassadonia si esprime cosi sulla partita e sui tre punti ottenuti. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – Partita sentina e molto importante, dai due volti e noi dobbiamo essere bravi a riproporre in campo quello che facciamo in settimana. Tanti complimenti, il secondo tempo non c’è stata partita contro una buona squadra che sta facendo un buon campionato. Grande prestazione, ma ancora molti gol non portati a casa

SOSTA – Arriva al momento giusto, sono abbastanza fatalista e se arriva è perché c’era. Vittoria importante, il campionato è lungo. Dobbiamo far tesoro di questa partita e loro devono capire che sono brave, hanno acquistato temperamento e personalità. Le partite sono da vincere sempre

CAMBI – Pittaccio era stata ammonita e non potevamo rischiare, Eriksen è tanto intelligente e può fare tutto. Avevamo bisogno di liberare spazi, chi è entrato ha dato la scossa per consolidare la vittoria. Merito alla società che non si è tirata indietro a gennaio credendo nel progetto, non ci siamo nascosti per l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto. Dobbiamo capire che le partite vanno giocate e dobbiamo continuare così