Lazio Women, Grassadonia: «E’ un campionato ancora lungo, questa partita la ricorderemo». Le parole del tecnico

Battuta d’arresto per la Lazio Women, costretta al pareggio in trasferta contro il Genoa. Un 2-2 per le ragazze di Grassadonia che costringe quindi le biancocelesti a cedere la testa della classifica alla Ternana. Al termine della sfida, il tecnico ha analizzato la prestazione della sua squadra.

PAROLE– «Per noi rimane una sensazione amara. Nel primo tempo siamo state brave, potevamo anche raddoppiare. Ci dispiace per il loro secondo gol, chiaramente in fuorigioco. Sbagliano anche gli arbitri, fa parte del gioco. Siamo state brave a recuperare il risultato, potevamo anche vincerla. Abbiamo un problema realizzativo, perché creiamo tante occasioni a partita. E’ un campionato ancora lungo, questa partita la ricorderemo, serve a livello d’esperienza. Faccio i complimenti al Genoa, oggi hanno cambiato modulo perché si sono preparate bene per affrontarci ».