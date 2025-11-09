Lazio Women, Grassadonia ammette: «Una vittoria, pesante e convincente. Sul derby di settimana prossima dico una cosa»

Lazio Women, una rete nel finale che vale tantissimo. Grassadonia nel post partita ha analizzato la vittoria contro il Napoli.

La Lazio Women torna a sorridere dopo giorni difficili, trovando una vittoria pesante e convincente che può segnare la svolta della stagione. Dopo la “mortificazione” subita contro il Milan, la squadra biancoceleste ha reagito con orgoglio, mostrando carattere e compattezza contro un’avversaria organizzata e intensa. Il tecnico ha riconosciuto le proprie responsabilità per il ko precedente, ma ha elogiato la risposta delle ragazze: «Siamo in un momento complicato, ma oggi la Lazio Women ha dimostrato di avere valori alti e spirito di gruppo. Chi è qui sa che deve dare sempre il massimo, e oggi tutte hanno onorato la maglia».

La rete arrivata nel finale vale non solo tre punti, ma anche una scarica di fiducia. «È una vittoria importante, pesante e convincente – ha sottolineato l’allenatore –. Ora dobbiamo trovare continuità, soprattutto nell’atteggiamento e nella concentrazione. Il campionato è livellato e non possiamo permetterci cali mentali».

Le assenze pesano, ma la Lazio Women non si arrende

Nonostante le numerose assenze, la Lazio Women ha saputo reagire. Mancano giocatrici chiave come Zanoli, Connolly, Simonetti, oltre a Eriksen e Vernis, partite in estate, e Le Bihan ancora non al meglio. «Togliere cinque titolari a una squadra è complicato, ma chi resta deve farsi trovare pronta. Si può sbagliare partita, ma non l’atteggiamento. Contro il Milan è stato un passo falso doloroso, oggi invece abbiamo avuto la risposta che cercavamo».

Per il derby non ci saranno grandi novità: «Connolly e Simonetti no, Zanoli ne avrà ancora per un mese. Forse Le Bihan, ma è difficile».

Arbitraggio e spirito di gruppo

Non manca una riflessione sull’arbitraggio: «Mi dicono che il fallo di mano fosse evidente, bisogna avere l’umiltà di rivedere le decisioni. Certi episodi cambiano le partite».

Il tecnico della Lazio Women ha poi sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della coesione: «Abbiamo fatto buone prestazioni anche contro la Juventus, ma serve costanza. Chi arriva qui deve capire che alla Lazio si entra solo attraverso il lavoro e la consapevolezza. Le nuove ragazze stanno ancora adattandosi, anche per la lingua, ma il gruppo sta crescendo».

Verso il derby

Ora tutta l’attenzione è rivolta al prossimo impegno: il derby contro la Roma. «Sarà una settimana intensa. Ci stiamo preparando con serietà, vogliamo riscattare la sconfitta nella Women’s Cup. La Lazio Women è in alto in classifica e vuole restarci».