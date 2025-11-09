Lazio Women
Lazio Women, Piemonte fa sorridere Grassadonia. Una sua rete allo scadere manda ko il Napoli. Il resoconto
Lazio Women: vittoria nel finale contro il Napoli Femminile. Una rete di Piemonte permette alle ragazze di Grassadonia di portare a casa i tre punti.
La Lazio Women conquista tre punti preziosissimi grazie a una vittoria sofferta ma meritata contro il Napoli Femminile. Una gara intensa, equilibrata e ricca di emozioni, risolta soltanto nei minuti di recupero grazie al guizzo decisivo di Piemonte. Le biancocelesti, dopo un primo tempo complesso e una ripresa di grande carattere, possono così festeggiare un successo fondamentale per la corsa in campionato.
Il primo tempo vede una Lazio Women attenta ma poco incisiva sotto porta. Dopo una fase iniziale di studio, le ragazze di Grassadonia cominciano a prendere campo: Visentin e Karczewska provano a pungere, ma la difesa partenopea regge bene l’urto. Intorno al 26’, il Napoli crea il primo brivido con Sciabica, ma Durante risponde da grande portiere. Poco dopo, la Lazio Women reclama un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area, ma il VAR conferma la decisione di non concedere il penalty. Si va così all’intervallo sullo 0-0, con equilibrio e tensione che restano altissimi.
Nella ripresa, la Lazio Women entra in campo con maggiore determinazione. Al 52’ Monnecchi sfiora l’assist perfetto per Karczewska, che di un soffio non centra lo specchio. Il Napoli prova a rispondere alzando il pressing, ma la retroguardia biancoceleste tiene botta. Grassadonia inserisce forze fresche, cambiando volto all’attacco: entrano Benoit, Mesjaz e Ashworth-Clifford per dare nuova spinta offensiva.
Nel finale, la partita si infiamma. Al 87’ Vanmechelen mette i brividi alla difesa laziale con un sinistro insidioso che sfiora il palo. Poi, nei minuti di recupero, arriva la svolta. Al 90’+3 Piemonte ha una grande occasione ma viene fermata in fuorigioco. Tuttavia, pochi secondi dopo, l’attaccante biancoceleste si riscatta: al 90’+4, su una palla respinta in area, insacca il gol del vantaggio e fa esplodere la gioia delle compagne.
Con questo successo, la Lazio Women dimostra ancora una volta di avere carattere, compattezza e qualità. Il gruppo guidato da Grassadonia conferma la propria crescita e la capacità di reagire nei momenti difficili. Una vittoria pesante, che rilancia la squadra in classifica e rafforza la fiducia in vista dei prossimi impegni.
La Lazio Women vince, convince e continua a sognare: un successo che vale oro e che racconta la forza di una squadra che non smette mai di crederci fino all’ultimo secondo.