Lazio Women, Grassadonia: «Soddisfatto del risultato, ora avanti cosi per le ultime sei gare» Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha commentato il successo sul Chievo:

«Soddisfatto del risultato, non del primo tempo. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, non a caso avevo detto che nelle ultime partite era la squadra che aveva realizzato più punti dopo di noi. Abbiamo sofferto l’enorme caldo, andando un po’ in apprensione. Ci hanno fatto correre tanto perché correvamo e scalavamo male. Questa era una gara con tanta pressione. Siamo andati in difficoltà poi con questo caldo chi ha più possesso soffre meno. A fine primo tempo ho detto: ‘Perdiamo la partita, non è un problema ma torniamo a fare la Lazio’. E nel secondo tempo l’abbiamo fatto, mettendo posto alcune cose. Il secondo gol è frutto della grande pressione che facciamo durante la settimana e di una diversa convinzione. Non possiamo smettere di giocare. Questa partita era molto importante, ora ne mancano altre sei, andiamo avanti così. »