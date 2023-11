Lazio Women, Goldoni: «Questa squadra può battere tutti» Le parole della biancoceleste

Dopo la vittoria della Lazio Women sul Brescia, Eleonora Goldoni ha parlato cosi nel post gara ai microfoni dei cronisti presenti.

«Sensazioni sicuramente positive, ma più che altro per la vittoria e per il riscatto da un primo tempo nel quale siamo state sotto tono rispetto ai nostri standard. Questa squadra dimostra sempre di essere forte, in tutti i 95’ e anche oggi abbiamo portato a casa con onore i tre punti davanti a tanti tifosi. Non si può che essere contenti. Questa Lazio può battere tutti, a livello di morale stiamo bene e si lavora serenamente, in grande crescita. Ci sono ottime potenzialità e grandi margini di miglioramento. Credo tantissimo nel progetto Lazio, è il motivo per il quale l’ho abbracciato quest’anno. È un club, una squadra. Ci sono individualità capaci di competere contro ottime squadre di Serie A, credo fermamente che meritiamo il livello più alto e di fare molto bene»