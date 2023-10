Lazio Women, Goldoni: «Questa squadra può arrivare veramente lontano. Siamo tutte fondamentali». Le parole della giocatrice

Eleonora Goldoni, intervenuta ai microfoni di Be.Pi.Tv, ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della Lazio Women e degli obiettivi che questa squadra vuole raggiungere. Le parole della giocatrice.

PAROLE– «Era veramente importante per noi portare a casa la vittoria e sono estremamente orgogliosa della squadra che è riuscita a rialzarsi dopo l’1-0 per loro e ha portato a casa la prestazione. Questa Lazio può arrivare veramente lontano, perché è una squadra veramente forte, veramente completa. Tante volte chi parte dalla panchina cambia le partite, perché in realtà siamo un tutt’uno, siamo tutte fondamentali, ogni volta lo si dimostra e anche questa volta è stata la dimostrazione. Alla fine del primo tempo il mister ci ha risvegliato, perché avevamo la testa bassa ed è giusto invece credere in tutti i 95 minuti della partita. Una partita è lunga e mai dire mai. Può iniziare e terminare il primo tempo in un modo, ma poi siamo uscite nel secondo tempo, eravamo un’altra squadra e ci abbiamo creduto. Siamo forti e queste prestazioni, questi accaduti, lo dimostrano».