Lazio Women, Goldoni: «La Lazio è un club importante e vogliamo la promozione. Infortunio? Annuncio che...»

Eleonora Goldoni, giocatrice della Lazio Women, ha così parlato tra obiettivi di squadra e personali: le parole

Alla Bobo TV ha così parlato Eleonora Goldoni, giocatrice della Lazio Women.

STAGIONE – «Noi stiamo cercando di pensare partita per partita, non vogliamo e non possiamo perdere punti. La Ternana non mollava, quando abbiamo visto il pareggio col Tavagnacco ci siamo rimaste ma abbiamo esultato parecchio. È un campionato avvincente, si giocherà tutto nelle ultime partite. Ogni partita è a sé e può succedere di tutto. A Maggio avremo sia Ternana sia Parma in casa. Occhio al Cesena, un’altra bella squadra. È una sorpresa vederla terza, ma meritatissima. È una squadra tenace e che segna».

PRESSIONE PER LA PROMOZIONE – «Mentirei se dicessi no. La Lazio è un club importante, l’anno scorso è sfuggita la promozione e quest’anno vogliamo salire. Il mister è molto bravo a far passare un messaggio di tranquillità e entusiasmo, affrontando ogni domenica come una finale».

RIENTRO – «Manca poco, ho iniziato a correre senza dolore e a toccare anche la palla. A breve tornerò in gruppo».