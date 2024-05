Lazio Women, Goldoni: «Mai avuto paura, QUELLA cosa in particolare è stata…» Le parole della centravanti biancoceleste

Ai microfoni ufficiali del club, Eleonora Goldoni ha commentato la promozione in Serie A della Lazio Women:

«Paura mai, ma abbiamo avuto difficoltà come è stato tutto il nostro anno. Ogni difficoltà l’abbiamo superata insieme anche questa volta. È uno spettacolo, si fa fatica a crederci. Sono felice, ho trovato un ambiente che per me è casa. Grazie anche a queste compagne sono tornata in campo, ma quello che abbiamo fatto è stato spettacolare dal primo all’ultimo giorno. Tutte insieme con tutti gli ostacoli annessi