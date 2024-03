Lazio Women, Goldoni: «Il rientro in campo è stato emozionante, ho dato tutto quello che potevo»

Goldoni, la calciatrice biancoceleste di rientro dopo l’infortunio ha parlato al termine della gara contro la Res Roma

Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Eleonora Goldoni, la quale rientrata dopo due mesi dal suo infortunio rilascia queste parole sulla vittoria della Lazio Women contro la Roma

GOLDONI – Ho dato tutto quello che avevo in questi trenta minuti in cui ho avuto la possibilità di giocare, il ritorno in campo è stato emozionante. Quando stai lontano da ciò che ami e ti piace, ti rendi conto di quanto valga per te e una volta ripreso lo apprezzi di più

Abbiamo avuto tante occasioni e dobbiamo essere molto più ciniche. Peccato sul gol subito, non lo meritavamo e a parer mio non era nemmeno rigore. Sono estremamente convinta che questa squadra sia estremamente forte e che finalizzeremo meglio. Invitiamo i tifosi laziali e agli appassionati di calcio di venire qui a supportarci. È una battaglia da qui alla fine, quel giorno, lo scontro diretto con la Ternana, sarà un giorno speciale. Siamo convinte dei nostri mezzi

Pensiamo partita dopo partita, le settimane sono molto intense. Cerchiamo di curare ogni minimo dettaglio, abbiamo un allenatore e uno staff tecnico molto preparati e ci teniamo tanto a migliorare e a portare avanti ogni singolo allenamento al meglio. Dobbiamo pensare a noi e a fare sempre meglio