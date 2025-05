Lazio Women, Goldoni: ‭«Non ci sentiamo mai arrivate, abbiamo ancora tanta fame»

La calciatrice della Lazio Women, Eleonora Goldoni, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta contro il Sassuolo

La calciatrice della Lazio Women, Eleonora Goldoni, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo.

LE PAROLE – ‭«La consapevolezza che non si smetta mai di imparare, lo abbiamo dimostrato in tutto l’arco della stagione che non ci sentiamo mai arrivate e anzi, abbiamo tanta fame e voglia. Di anno in anno, con una compagine così sappiamo che possiamo fare tanto e sempre bene. È questa la chiave della squadra, siamo in costante miglioramento e lo cerchiamo sempre‭».