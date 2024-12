Lazio Women, parla Goldoni: «E' stato un anno per noi speciale e importante, la promozione...»

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste ha fatto un analisi sulla stagione delle ragazze di Grassadonia rilasciando queste parole

Ai microfoni del canale ufficiale della Lazio, in occasione della cena di Natale del club ha parlato la calciatrice Goldoni la quale ha fatto un analisi sulla squadra

PAROLE – È stato un anno personalmente speciale dopo l’infortunio, la promozione in Serie A e il ritrovo di prestazioni e di Nazionale. Penso sia soprattutto un grande percorso per la mia squadra quest’anno. Veniamo da una vittoria importantissima contro una squadra forte che è il Milan e non possiamo che auspicarci il meglio. Obiettivi per il prossimo anno? Tantissimi, non si dicono. Sono stati scritti, sia di squadra sia personali

Pandoro o panettone? Panettone, cioccolatoso. Canzone? We Wish You a Merry Christmas. Il regalo che da piccola chiedevo a Babbo Natale? Di andare sui Go Kart, il peggior regalo ricevuto una bambola da piccolina. A me piacevano solo macchinine telecomandate. Idea di Natale perfetta? La famiglia, ovunque basta che si stia insieme