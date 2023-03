Lazio Women-Genoa, Pittaccio: «Vogliamo i tre punti per proseguire il nostro cammino». Ecco le parole della giocatrice nel pre partita

Francesca Pittaccio, della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel prima della sfida col Genoa. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Abbiamo preparato molto bene la partita, analizzando nel dettaglio l’avversario: affronteremo la sfida con umiltà sapendo che il nostro obiettivo resta il conseguimento dei tre punti e conservare il primato. Il campionato è lungo, arrivare al 28 maggio è complicato: speriamo di continuare ad allungare sulle inseguitrici. Il rientro di Visentin e di altri elementi della rosa rappresenta un vantaggio, anche per poter avere più opzioni, siamo felici del loro rientro. L’anno è iniziato con l’obiettivo del ritorno immediato in Serie A: da qui al termine della stagione, speriamo di tagliare il traguardo che ci siamo prefissate. Personalmente, mi auguro di riuscire a essere più costante dando sempre tutto per il bene della squadra»